OtterBox
    • Sobre nosaltres

    OtterBox is a privately owned consumer electronics accessory company based in Fort Collins, Colorado that produces water-resistant, shock-resistant, and drop-resistant cases for mobile devices.

    otterbox.com
    Lloc web
    1998
    Any de fundació
    570
    Núm. d'empleats
    $500M-$1B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos