FabFitFun Salaris

El salari de FabFitFun oscil·la entre $100,500 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $136,680 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de FabFitFun. Darrera actualització: 9/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $117K
Analista de Dades
$110K
Científic de Dades
$137K

Dissenyador de Producte
$101K
PMF

The highest paying role reported at FabFitFun is Científic de Dades at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,680. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FabFitFun is $113,273.

Altres recursos