Meijer Salaris

El rang de salaris de Meijer varia de $100,500 en compensació total anual per a Operacions de Negocis a l'extrem inferior a $180,900 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Meijer. Última actualització: 8/9/2025

$160K

Científic de Dades
Median $127K
Enginyer de Programari
Median $106K
Operacions de Negocis
$101K

Analista de Dades
$132K
Dissenyador de Producte
$123K
Gestor de Producte
$147K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$173K
Arquitecte de Solucions
$181K
PMF

El rol més ben pagat informat a Meijer és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $180,900. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Meijer és de $129,169.

Altres recursos