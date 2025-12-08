MindTickle Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in India a MindTickle oscil·la entre ₹4.12M per year per a Software Engineer 2 i ₹7.07M per year per a Software Engineer 3. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹4.55M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de MindTickle. Última actualització: 12/8/2025

Calendari d'Adquisició Principal 25 % ANY 1 25 % ANY 2 25 % ANY 3 25 % ANY 4 A MindTickle, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys: 25 % s'adquireix en el 1st - ANY ( 25.00 % anual )

25 % s'adquireix en el 2nd - ANY ( 2.08 % mensual )

25 % s'adquireix en el 3rd - ANY ( 2.08 % mensual )

25 % s'adquireix en el 4th - ANY ( 2.08 % mensual )

Quin és el calendari d'adquisició a MindTickle ?

