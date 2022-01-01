Directori d'empreses
MindTickle Salaris

El salari de MindTickle oscil·la entre $14,439 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $153,628 per a un Redactor Publicitari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de MindTickle. Darrera actualització: 11/27/2025

Enginyer de Programari
Median $46.9K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Gestor de Producte
Median $79.1K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Redactor Publicitari
$154K
Èxit del Client
$86.6K
Analista de Dades
$29.8K
Recursos Humans
$31.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$14.4K
Dissenyador de Producte
$25.1K
Gestor de Programes
$65.7K
Gestor de Projectes
$89.4K
Operacions d'Ingressos
$16.3K
Vendes
$105K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A MindTickle, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a MindTickle és Redactor Publicitari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $153,628. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a MindTickle és $65,737.

