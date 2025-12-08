Directori d'empreses
MindTickle
MindTickle Operacions d'Ingressos Salaris

La compensació total mitjana de Operacions d'Ingressos a MindTickle oscil·la entre ₹1.21M i ₹1.66M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de MindTickle. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$14.9K - $17.7K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$13.8K$14.9K$17.7K$18.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A MindTickle, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions d'Ingressos a MindTickle és una compensació total anual de ₹1,656,174. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a MindTickle per al rol de Operacions d'Ingressos és ₹1,209,727.

