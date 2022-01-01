Directori d'empreses
MicroStrategy
MicroStrategy Salaris

El salari de MicroStrategy oscil·la entre $107,100 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $320,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de MicroStrategy. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $320K
Assistent Administratiu
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Negoci
$129K
Científic de Dades
$225K
Dissenyador de Producte
$107K
Gestor de Producte
$286K
Gestor de Projectes
$200K
Vendes
$209K
Enginyer de Vendes
Median $263K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a MicroStrategy és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $320,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a MicroStrategy és $208,950.

Altres recursos