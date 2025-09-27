La compensació de Enginyer de Programari in United States a Mailchimp oscil·la entre $149K per year per a Engineer II i $291K per year per a Staff Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $218K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mailchimp. Última actualització: 9/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Mailchimp, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
