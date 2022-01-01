Proofpoint Salaris

Directori d'empreses
El salari de Proofpoint oscil·la entre $72,436 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $543,150 per a un Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Proofpoint. Darrera actualització: 9/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Comptable
Median $134K
Gestor de Ciència de Dades
Median $420K

Gestor de Producte
Median $225K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $394K
Vendes
Median $142K
Analista de Negoci
$79.6K
Científic de Dades
$72.4K
Analista Financer
$112K
Recursos Humans
$169K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$265K
Màrqueting
$543K
Dissenyador de Producte
$134K
Reclutador
$154K
Analista de Ciberseguretat
$127K
Gestor de Programes Tècnics
$186K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Proofpoint, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Proofpoint és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $543,150. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Proofpoint és $169,150.

