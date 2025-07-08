Intellectual Ventures Salaris

Directori d'empreses
El salari de Intellectual Ventures oscil·la entre $183,080 en compensació total anual per a un Desenvolupament de Negoci a la banda baixa fins a $186,428 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Intellectual Ventures. Darrera actualització: 11/24/2025

Desenvolupament de Negoci
$183K
Gestor de Projectes
$186K
El rol amb millor retribució reportat a Intellectual Ventures és Gestor de Projectes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $186,428. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intellectual Ventures és $184,754.

