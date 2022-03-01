Directori d'empreses
Hipcamp
Hipcamp Salaris

El salari de Hipcamp oscil·la entre $168,504 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $907,515 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Hipcamp. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $170K
Analista de Negoci
$177K
Científic de Dades
$175K

Recursos Humans
$366K
Dissenyador de Producte
$169K
Gestor de Producte
$212K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$908K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Hipcamp és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $907,515. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Hipcamp és $176,880.

