Rally Health
Rally Health Salaris

El rang de salaris de Rally Health varia de $89,445 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $321,300 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Rally Health. Última actualització: 8/20/2025

$160K

Científic de Dades
$321K
Recursos Humans
$89.4K
Dissenyador de Producte
Median $153K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Gestor de Producte
Median $210K
Reclutador
$156K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $305K
Gerent de Programa Tècnic
$219K
Falta el teu títol?

Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
Options

A Rally Health, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% semestralment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestralment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestralment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestralment)

PMF

