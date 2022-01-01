Directori d'empreses
Gilead Sciences
Gilead Sciences Salaris

El salari de Gilead Sciences oscil·la entre $89,550 en compensació total anual per a un Capitalista de Risc a la banda baixa fins a $349,238 per a un Desenvolupament Corporatiu a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Gilead Sciences. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $140K
Científic de Dades
Median $223K
Analista Financer
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor de Programes
Median $212K
Gestor de Projectes
Median $178K
Analista de Negoci
Median $263K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $220K
Gestor de Producte
Median $170K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $295K
Enginyer Biomèdic
$151K
Desenvolupament Corporatiu
$349K
Gestor de Ciència de Dades
$208K
Jurídic
$291K
Consultor de Gestió
$156K
Operacions de Màrqueting
$141K
Dissenyador de Producte
$203K
Gestor de Disseny de Producte
$182K
Analista de Ciberseguretat
$182K
Arquitecte de Solucions
$254K

Arquitecte de Dades

Gestor de Programes Tècnics
$244K
Capitalista de Risc
$89.6K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Gilead Sciences, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Gilead Sciences és Desenvolupament Corporatiu at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $349,238. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Gilead Sciences és $208,035.

Altres recursos