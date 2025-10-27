Directori d'empreses
Genesys
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Genesys Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Genesys oscil·la entre $92.4K per year per a L1 i $181K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $140K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Nivell d'Entrada)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Genesys?

Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Genesys in United States és una compensació total anual de $237,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Genesys per al rol de Enginyer de Programari in United States és $136,600.

