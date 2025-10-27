La compensació de Enginyer de Programari in United States a Genesys oscil·la entre $92.4K per year per a L1 i $181K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $140K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Genesys. Última actualització: 10/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
