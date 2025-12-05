Directori d'empreses
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Analista de Ciberseguretat Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Ciberseguretat a Fidelity National Financial oscil·la entre $134K i $187K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity National Financial. Última actualització: 12/5/2025

$144K - $170K
$134K$144K$170K$187K
Quins són els nivells professionals a Fidelity National Financial?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a Fidelity National Financial és una compensació total anual de $187,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fidelity National Financial per al rol de Analista de Ciberseguretat és $134,400.

