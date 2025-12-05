Directori d'empreses
Fever Reclutador Salaris

La compensació total mitjana de Reclutador in Spain a Fever oscil·la entre €26.7K i €38.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fever. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$35.3K - $40.3K
Spain
Rang Habitual
Rang Possible
$30.8K$35.3K$40.3K$44.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Fever?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Fever in Spain és una compensació total anual de €38,831. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fever per al rol de Reclutador in Spain és €26,655.

