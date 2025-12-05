Directori d'empreses
Fenergo Dissenyador Gràfic Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador Gràfic in United States a Fenergo oscil·la entre $64K i $93.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fenergo. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$73.5K - $83.7K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador Gràfic a Fenergo in United States és una compensació total anual de $93,220. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fenergo per al rol de Dissenyador Gràfic in United States és $63,990.

