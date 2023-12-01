Directori d'empreses
Fastenal
Fastenal Salaris

El salari de Fastenal oscil·la entre $18,199 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $120,600 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Fastenal. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $20.7K

Enginyer de Software Full-Stack

Comptable
$33.1K
Analista de Negoci
$60.3K

Desenvolupament de Negoci
$52.3K
Analista de Dades
$64.3K
Científic de Dades
$19K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$18.2K
Vendes
$121K
Gestor de Programes Tècnics
$25.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Fastenal és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $120,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fastenal és $33,114.

