Excella
Excella Salaris

El rang de salaris de Excella varia de $78,390 en compensació total anual per a Analista de Negocis a l'extrem inferior a $185,925 per a Consultor de Gestió a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Excella. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $102K
Analista de Negocis
$78.4K
Científic de Dades
$158K

Consultor de Gestió
$186K
Dissenyador de Producte
$95.5K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$183K
PMF

El rol més ben pagat informat a Excella és Consultor de Gestió at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $185,925. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Excella és de $129,893.

