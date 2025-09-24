Directori d'empreses
Ericsson
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

Ericsson Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació de Arquitecte de Solucions in Canada a Ericsson oscil·la entre CA$142K per year per a JS6 i CA$157K per year per a JS7. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$158K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Ericsson?

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Ericsson in Canada és una compensació total anual de CA$177,873. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ericsson per al rol de Arquitecte de Solucions in Canada és CA$158,035.

