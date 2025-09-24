La compensació de Arquitecte de Solucions in Canada a Ericsson oscil·la entre CA$142K per year per a JS6 i CA$157K per year per a JS7. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$158K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ericsson. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
