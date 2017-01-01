Directori d'empreses
Eptisa
    • Sobre nosaltres

    Eptisa is a global engineering and consultancy firm with over 60 years of experience, specializing in innovative solutions for sustainable development across various sectors in 55 countries.

    eptisa.com
    Lloc web
    1956
    Any de fundació
    1,500
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Eptisa

