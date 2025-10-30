La compensació de Enginyer de Programari in United States a DRW oscil·la entre $203K per year per a L2 i $387K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $259K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de DRW. Última actualització: 10/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
