La compensació de Enginyer de Software Backend in United States a Dropbox oscil·la entre $173K per year per a IC1 i $575K per year per a IC5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $310K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dropbox. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
IC1
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Dropbox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)