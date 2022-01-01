Directori d'Empreses
DraftKings
DraftKings Salaris

El rang de salaris de DraftKings varia de $86,028 en compensació total anual per a Reclutador a l'extrem inferior a $302,625 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de DraftKings. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de dades

Enginyer de fiabilitat de lloc

Gerent d'Enginyeria de Programari
L7 $249K
L6 $303K
Gestor de Producte
L8 $205K
L7 $193K

Analista de Negocis
Median $112K
Científic de Dades
Median $175K
Analista de Dades
Median $90K
Dissenyador de Producte
Median $148K
Gerent de Ciència de Dades
$265K
Analista Financer
$159K
Màrqueting
$124K
Gerent de Programa
$92.5K
Reclutador
$86K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A DraftKings, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestralment)

PMF

The highest paying role reported at DraftKings is Gerent d'Enginyeria de Programari at the L6 level with a yearly total compensation of $302,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DraftKings is $175,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a DraftKings

