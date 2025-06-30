Directori d'Empreses
Creditas
Creditas Salaris

El rang de salaris de Creditas varia de $42,915 en compensació total anual per a Gerent de Programa Tècnic a l'extrem inferior a $114,447 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Creditas. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $47.5K

Enginyer de programari backend

Gestor de Producte
$114K
Gerent de Programa Tècnic
$42.9K

Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Creditas, є Gestor de Producte at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $114,447. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Creditas, становить $47,491.

