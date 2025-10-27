Directori d'empreses
Continental
Continental Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació de Arquitecte de Solucions in India a Continental totalitza ₹2.61M per year per a Solution Architect.

Compensació Total Mitjana

₹2.19M - ₹2.57M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Quins són els nivells professionals a Continental?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Continental in India és una compensació total anual de ₹2,731,936. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Continental per al rol de Arquitecte de Solucions in India és ₹1,914,690.

