Continental Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació de Arquitecte de Solucions in India a Continental totalitza ₹2.61M per year per a Solution Architect. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Continental. Última actualització: 10/27/2025

Compensació Total Mitjana ₹2.19M - ₹2.57M India Rang Habitual Rang Possible ₹1.91M ₹2.19M ₹2.57M ₹2.73M Rang Habitual Rang Possible

Mitjana Compensació per Nivell Afegir Comp Comparar Nivells

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Contribuir

Quin és el calendari d'adquisició a Continental ?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades . Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació → Introdueix el teu Correu Electrònic Introdueix el teu Correu Electrònic Subscriu-te Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.