Directori d'empreses
ConocoPhillips
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

ConocoPhillips Salaris

El salari de ConocoPhillips oscil·la entre $80,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $402,000 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ConocoPhillips. Darrera actualització: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Enginyer de Programari
Median $80K
Comptable
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Analista de Negoci
$88.8K
Desenvolupament de Negoci
$402K
Enginyer Químic
$121K
Científic de Dades
$287K
Analista Financer
$174K
Enginyer Geològic
$275K
Enginyer Mecànic
$279K
Gestor de Producte
$127K
Gestor de Programes Tècnics
$212K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a ConocoPhillips és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $402,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ConocoPhillips és $150,499.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ConocoPhillips

Empreses relacionades

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos