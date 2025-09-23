La compensació de Arquitecte de Solucions in United States a Comcast oscil·la entre $182K per year per a Senior Solution Architect i $197K per year per a Principal Solution Architect. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $200K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Comcast. Última actualització: 9/23/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$182K
$165K
$11.9K
$5.2K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ANY 1
15%
ANY 2
15%
ANY 3
15%
ANY 4
40%
ANY 5
A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)
40% s'adquireix en el 5th-ANY (40.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)