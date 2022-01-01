Disney Salaris

El salari de Disney oscil·la entre $50,250 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $477,667 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Disney. Darrera actualització: 9/3/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Disney, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)
33%
ANY 1
33%
ANY 2
34%
ANY 3
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Disney, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
