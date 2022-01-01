Directori d'empreses
Disney
Disney Salaris

El salari de Disney oscil·la entre $50,250 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $477,667 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Disney. Darrera actualització: 9/3/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Software de Seguretat

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Desenvolupador Web

Gestor de Producte
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Dissenyador de Producte
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Dissenyador UX

Gestor d'Enginyeria de Programari
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analista Financer
Median $109K
Científic de Dades
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analista de Dades
Median $120K
Gestor de Programes Tècnics
Median $180K
Gestor de Projectes
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analista de Negoci
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analista de Ciberseguretat
Median $158K
Vendes
Median $99.5K

Gerent de Comptes

Gestor de Ciència de Dades
Median $400K
Gestor de Programes
Median $180K
Gestor de Disseny de Producte
Median $328K
Arquitecte de Solucions
Median $416K

Arquitecte de Dades

Cloud Security Architect

Investigador UX
Median $158K
Servei al Client
Median $60K
Recursos Humans
Median $140K
Comptable
Median $85K

Comptable Tècnic

Desenvolupament de Negoci
Median $165K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $178K
Operacions de Màrqueting
Median $150K
Reclutador
Median $115K
Assistent Administratiu
$50.3K
Operacions de Negoci
$296K
Gestor d'Operacions de Negoci
$53.6K
Enginyer de Controls
$93.5K
Desenvolupament Corporatiu
$226K
Dissenyador Gràfic
$90.5K
Enginyer de Maquinari
$85.6K
Jurídic
Median $266K
Consultor de Gestió
$86.2K
Màrqueting
$209K

Gerent de Màrqueting de Producte

Compensacions Totals
$148K
Capitalista de Risc
$95.9K

Analista

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Disney, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Disney, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.50% semestral)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (17.00% semestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Disney, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Disney és Gestor de Producte at the P7 level amb una compensació total anual de $477,667. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Disney és $158,000.

