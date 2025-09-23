Directori d'empreses
Comcast
  • Salaris
  • Servei al Client

  • Tots els Salaris de Servei al Client

Comcast Servei al Client Salaris

El paquet de compensació mitjà de Servei al Client in United States a Comcast totalitza $67K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Comcast. Última actualització: 9/23/2025

Paquet Mitjà
company icon
Comcast
Customer Service
Philadelphia, PA
Total per any
$67K
Nivell
hidden
Base
$62K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Anys a l'empresa
5-10 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Comcast?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

15%

ANY 1

15%

ANY 2

15%

ANY 3

15%

ANY 4

40%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU + Options

A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)

  • 40% s'adquireix en el 5th-ANY (40.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU + Options

A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Comcast kwa jukumu la Servei al Client in United States ni $67,000.

Altres recursos