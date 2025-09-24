Directori d'empreses
Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in United States a Clarity Software Solutions oscil·la entre $118K i $164K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Clarity Software Solutions. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

$126K - $148K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$118K$126K$148K$164K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Quins són els nivells professionals a Clarity Software Solutions?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Clarity Software Solutions in United States és una compensació total anual de $163,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Clarity Software Solutions per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $117,600.

