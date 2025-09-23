La compensació de Enginyer de Programari in United States a Citadel oscil·la entre $405K per year per a L1 i $608K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $525K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Citadel. Última actualització: 9/23/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
