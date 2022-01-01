Ramp Salaris

Directori d'empreses
El salari de Ramp oscil·la entre $76,380 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $595,400 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ramp. Darrera actualització: 10/25/2025

Enginyer de Programari
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Dissenyador de Producte
Median $189K

Dissenyador UX

Dissenyador Web

Reclutador
Median $135K

Gestor de Producte
Median $275K
Màrqueting
Median $200K

Gerent de Màrqueting de Producte

Operacions de Negoci
$149K
Analista de Negoci
$261K
Servei al Client
$76.4K
Científic de Dades
$161K
Recursos Humans
$333K
Vendes
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$269K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Ramp, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Ramp és Enginyer de Programari at the Staff Software Engineer level amb una compensació total anual de $595,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ramp és $259,416.

