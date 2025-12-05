Directori d'empreses
Cigna
Cigna Gestor de Ciència de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Ciència de Dades in United States a Cigna oscil·la entre $168K i $240K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cigna. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$193K - $226K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$168K$193K$226K$240K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Cigna, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Cigna in United States és una compensació total anual de $239,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cigna per al rol de Gestor de Ciència de Dades in United States és $168,100.

