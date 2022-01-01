Directori d'Empreses
Aetna
Aetna Salaris

El rang de salaris de Aetna varia de $25,425 en compensació total anual per a Dissenyador de Producte a l'extrem inferior a $258,703 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aetna. Última actualització: 8/15/2025

$160K

Científic de Dades
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informàtica de la salut

Enginyer de Programari
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Enginyer de dades

Actuari
Median $141K

Gestor de Producte
Median $201K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $102K
Comptable
$95.1K
Analista de Negocis
$101K
Desenvolupament de Negocis
$115K
Enginyer Civil
$58.8K
Analista de Dades
$115K
Analista Financer
$82.6K
Consultor de Gestió
$172K
Dissenyador de Producte
$25.4K
Gerent de Projecte
$98K
Vendes
$101K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$199K
Arquitecte de Solucions
$259K
PMF

