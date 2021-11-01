Directori d'Empreses
Certify Salaris

El rang de salaris de Certify varia de $51,618 en compensació total anual per a Operacions de Servei al Client a l'extrem inferior a $252,461 per a Vendes a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Certify. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $97.7K
Gestor de Producte
Median $170K
Analista de Negocis
$121K

Servei al Client
$51.7K
Operacions de Servei al Client
$51.6K
Científic de Dades
$159K
Operacions de Màrqueting
$99.5K
Dissenyador de Producte
$106K
Vendes
$252K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$226K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at Certify is Vendes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $252,461. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certify is $113,063.

