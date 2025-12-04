Directori d'empreses
Centrica
Centrica Assistent Administratiu Salaris

La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in United Kingdom a Centrica oscil·la entre £24.3K i £33.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Centrica. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$35K - $42.3K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Centrica?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a Centrica in United Kingdom és una compensació total anual de £33,202. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Centrica per al rol de Assistent Administratiu in United Kingdom és £24,329.

