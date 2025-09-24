La compensació de Enginyer de Maquinari in Germany a Bosch Global oscil·la entre €81K per year per a EG12 i €98.9K per year per a EG16. El paquet de compensació year mitjà in Germany totalitza €100K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bosch Global. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
EG12
€81K
€75.6K
€0
€5.4K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.7K
€88.6K
€0
€9.1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
