Celonis Salaris

El salari de Celonis oscil·la entre $42,346 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $205,800 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Celonis. Darrera actualització: 9/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $150K
Enginyer de Vendes
Median $170K

Analista de Negoci
Median $42.3K
Consultor de Gestió
Median $200K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $178K
Dissenyador de Producte
Median $94.3K
Servei al Client
$181K
Èxit del Client
$201K
Gestor de Ciència de Dades
$89.5K
Científic de Dades
$89.1K
Analista Financer
$63.8K
Recursos Humans
$206K
Màrqueting
$88.6K
Operacions de Màrqueting
$90.5K
Gestor d'Associats
$131K
Gestor de Programes
$164K
Gestor de Projectes
$159K
Reclutador
$111K
Vendes
$115K
Arquitecte de Solucions
$94.5K

Arquitecte de Dades

Gestor de Programes Tècnics
$201K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Celonis, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Celonis és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $205,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Celonis és $119,777.

