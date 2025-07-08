BlueDot Salaris

Directori d'empreses
El salari de BlueDot oscil·la entre $64,974 en compensació total anual per a un Analista Financer a la banda baixa fins a $112,110 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BlueDot. Darrera actualització: 8/31/2025

Científic de Dades
$79.1K
Analista Financer
$65K
Dissenyador de Producte
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor de Producte
$112K
Enginyer de Programari
$109K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a BlueDot és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $112,110. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BlueDot és $88,271.

