BlueCat Salaris

El salari de BlueCat oscil·la entre $74,625 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $254,720 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BlueCat. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Dissenyador de Producte
$74.6K
Gestor de Producte
$129K
Vendes
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Enginyer de Programari
$255K
El rol amb millor retribució reportat a BlueCat és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $254,720. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BlueCat és $130,417.

