Bluecrew
    • Sobre nosaltres

    Bluecrew is the first hourly workforce-as-a-service provider: combining W-2 labor, a workforce management platform, and data + analytics for workplaces who have hourly workers and fluctuating demand.

    bluecrewjobs.com
    Lloc web
    2014
    Any de fundació
    320
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

