Blucora Salaris

El salari de Blucora oscil·la entre $102,900 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $155,775 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blucora. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Analista de Dades
$103K
Gestor de Ciència de Dades
$156K
Enginyer de Programari
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Blucora és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $155,775. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Blucora és $113,000.

