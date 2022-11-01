Directori d'Empreses
BHP
BHP Salaris

El rang de salaris de BHP varia de $58,621 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $194,281 per a Comptable a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BHP. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $103K

Enginyer de programari full-stack

Comptable
$194K
Desenvolupament Corporatiu
$121K

Científic de Dades
$128K
Enginyer Geològic
$156K
Enginyer de Maquinari
$78.5K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$88.5K
Enginyer Mecànic
$138K
Dissenyador de Producte
$101K
Gestor de Producte
$142K
Gerent de Projecte
$159K
Vendes
$58.6K
Arquitecte de Solucions
$94.2K
Gerent de Programa Tècnic
$181K
PMF

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā BHP, ir Comptable at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $194,281. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā BHP, ir $124,515.

