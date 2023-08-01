Directori d'empreses
BC Hydro
BC Hydro Salaris

El salari de BC Hydro oscil·la entre $64,604 en compensació total anual per a un Enginyer Mecànic a la banda baixa fins a $96,767 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BC Hydro. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer Elèctric
$89.1K
Recursos Humans
$65.5K
Enginyer Mecànic
$64.6K

Gestor de Projectes
$68.3K
Gestor de Programes Tècnics
$96.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a BC Hydro és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $96,767. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BC Hydro és $68,290.

Altres recursos