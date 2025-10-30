Directori d'empreses
Baseten
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Baseten Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in United States a Baseten totalitza $237K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Baseten. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Baseten
Machine Learning Engineer
San Francisco, CA
Total per any
$237K
Nivell
L4
Base
$160K
Stock (/yr)
$77K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Baseten?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Baseten in United States és una compensació total anual de $342,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Baseten per al rol de Enginyer de Programari in United States és $230,000.

Altres recursos