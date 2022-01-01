Directori d'Empreses
Autonomous Salaris

El rang de salaris de Autonomous varia de $26,532 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $64,675 per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Autonomous. Última actualització: 8/16/2025

$160K

Enginyer Civil
$44K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$64.7K
Gerent de Projecte
$26.5K

Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Autonomous és Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $64,675. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Autonomous és de $44,001.

