Autonomous
    Autonomous focuses on SmartDesk 2 - most affordable height adjustable standing desk, ErgoChair 2 & Kinn Chair - best ergonomic office chair. Autonomous Inc helps offices #worksmarter

    autonomous.ai
    Lloc web
    2016
    Any de fundació
    150
    Nombre d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

