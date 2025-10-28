La compensació de Enginyer de Programari in United States a AppLovin oscil·la entre $242K per year per a Software Engineer 2 i $574K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $350K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AppLovin. Última actualització: 10/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ANY 1
A AppLovin, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:
100% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% trimestral)
Títols inclososEnviar nou títol