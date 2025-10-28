Directori d'empreses
AppLovin
AppLovin Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a AppLovin oscil·la entre $242K per year per a Software Engineer 2 i $574K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $350K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AppLovin. Última actualització: 10/28/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A AppLovin, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% trimestral)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a AppLovin in United States és una compensació total anual de $590,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AppLovin per al rol de Enginyer de Programari in United States és $319,500.

