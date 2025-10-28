Directori d'empreses
AppLovin
AppLovin Gestor de Producte Salaris

La compensació de Gestor de Producte in Germany a AppLovin totalitza €102K per year per a Senior Product Manager 2. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AppLovin. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

€92.9K - €108K
Germany
Rang Habitual
Rang Possible
€81.9K€92.9K€108K€119K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A AppLovin, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% trimestral)



El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a AppLovin in Germany és una compensació total anual de €118,890. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AppLovin per al rol de Gestor de Producte in Germany és €81,924.

